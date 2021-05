Laxalt e Pobega rientrano dal prestito: il Milan ha già deciso il loro futuro

Laxalt e Pobega, rispettivamente in prestito al Celtic Glasgow e allo Spezia, faranno ritorno al Milan ma il loro destino potrebbe intraprendere strade diverse.

Secondo La Gazzetta dello Sport Tommaso Pobega, reduce da un’ottima stagione con lo Spezia, 6 gol in 20 partite, potrebbe rappresentare un’ottima pedina per il nuovo centrocampo e soprattutto un giovane da valorizzare, i rossoneri sembrano davvero intenzionati a puntare sul centrocampista della nazionale Under 21.

Discorso inverso per Diego Laxalt, secondo la “rosea” infatti il Milan non ha alcuna intenzione di confermare il terzino uruguaiano che potrebbe fare nuovamente ritorno in Scozia.