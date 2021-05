Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan

Le scelte ufficiali di Gasperini e Pioli per la sfida che determinerà il possibile ritorno del Milan nella massima competizione europea. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45, le squadre scenderanno in campo per il riscaldamento tra pochi minuti. Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu, Leao.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.