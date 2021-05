L’anteprima delle maglie della prossima stagione: ecco le prime foto

La Puma ha presentato quest’oggi alcune maglie dei suoi club più importanti: Milan, Manchester City, Borussia Dortmund e Olympique Marsiglia.

📝🇮🇹 AC Milan 2021-22 Kit LEAKED: https://t.co/yuMvu7tDhD — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) May 6, 2021

📝🇮🇹 AC Milan 2021-22 Away Kit LEAKED: https://t.co/oH42wIQs8Y — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) May 6, 2021

La nuova divisa del Milan

Secondo quanto svelato da Todosobrecamisetas.com la maglia away della prossima stagione del Milan presenta una base in marmo con riflessi rossi e loghi neri. Ciò che si vede sul petto non è una grafica nel design, ma indica che l’area ha delle piccole perforazioni nella versione da gara per i giocatori. La maglia ha un design che combina le piazze con la mappa della città di Milano. Lo scudo mantiene i suoi colori ufficiali. I pantaloncini e i calzettoni saranno anch’essi in marmo con applicazioni nere e tocchi di rosso.