Maignan: visite mediche alla Madonnina terminate

La fumata bianca relativa all’accordo tra il Milan e Mike Maignan è sempre più vicina. Sbarcato nella tarda serata di ieri, ‘sta mattina l’estremo difensore francese si è dirottato presso la clinica centrale di Milano La Madonnina.

Per l’ormai ex Lille è terminato l’iter delle visite mediche, dopo di che apporrà la propria firma su un contratto triennale. Il compenso ammonterà sui 2,8 mln di euro a stagione. Dettaglio che va a concludere un affare abbastanza dispendioso per il Milan. Dalle casse rossonere detratti 15 milioni di euro.

A riportare il tutto è la redazione di calciomercato.com.