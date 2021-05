Maldini cerca di limitare le uscite: colloqui con il Brescia per abbassare il riscatto di Tonali

Sandro Tonali è la grande promessa del centrocampo del Milan e sicuramente troverà più spazio in futuro rispetto a quanto visto nell’ultima stagione. Il suo riscatto ovviamente non è in discussione ma la situazione economica dei rossoneri necessita di qualche accorgimento.

Come riporta Tuttosport infatti Maldini sta trattando con il Brescia per limitare l’esborso economico dovuto per ottenere definitivamente il suo cartellino. L’abbassamento di alcuni parametri per il riscatto potrà venire incontro alle volontà dei rossoneri che a quel punto sarebbero più tranquilli per affrontare altre spese.