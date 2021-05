Mandzukic: “È stato un piacere giocare per il Milan”

Mandzukic Milan, storia al capolinea. Il giocatore croato saluta il club rossonero con un messaggio tramite i social: ecco i dettagli.

MANDZUKIC MILAN, IL SALUTO DEL NUMERO 9

Mario Mandzukic, in scadenza di contratto, lascia i rossoneri; dopo 6 mesi al Milan, è arrivato già il momento di separarsi. L’attaccante croato ha voluto salutare la squadra e i tifosi tramite un post su Instagram. Ecco le sue parole:

“È stato un piacere giocare per il Milan; sono grato alla dirigenza per l’opportunità che mi è stata data, allo staff per essersi dedicato a lavorare con me e ai miei compagni, giocatori straordinari ma soprattutto un bellissimo gruppo. Sono felice di aver raggiunto l’obiettivo del ritorno in Champions League; auguro il meglio al club per il futuro“.