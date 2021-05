Mandzukic saluta il Milan: parte la caccia al nuovo vice-Ibra

Nel pomeriggio, Mario Mandzukic ha ufficializzato l’addio al Milan dopo sei mesi di più ombre che luci. L’ex Juventus avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di vice-Ibra, ma i tanti problemi fisici ne hanno condizionato l’intera esperienza in rossonero.

Parte quindi ufficialmente la caccia ad un nuovo attaccante centrale per la dirigenza di via Aldo Rossi. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, il nome in cima alla lista di Maldini e Massara continua ad essere quello di Dusan Vlahovic. L’ostacolo principale sono però le richieste molto alte del patron della Fiorentina Rocco Commisso.

Continua a piacere Andrea Belotti, il cui rinnovo col Torino non è ancora arrivato e che potrebbe essere alla ricerca di una nuova avventura in un top club. Da non escludere poi Olivier Giroud, in uscita dal Chelsea e che rappresenterebbe una soluzione di esperienza e soprattutto low-cost.