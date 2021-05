Marani: “Corsa Champions? Quella che gioca peggio è la Juventus, bene il Milan col Benevento”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Matteo Marani ha affrontato il tema corsa Champions e ha valutato l’andamento di Milan, Juventus, Napoli e Atalanta. Ecco le sue parole:

“Ieri il secondo gol annullato al Napoli è discutibile, però il Napoli si è abbassato troppo. Ha fatto un exploit, due mesi fa era fuori dalla Champions e oggi c’è tornato, ora deve stare attento a non perdersi. Il punto di riferimento è Osimhen. La Lazio ha la partita di recupero contro il Torino, è una squadra che conosciamo bene. Di tutte queste, quella che gioca peggio è la Juventus, perché il Milan contro il Benevento ha fatto rivedere un certo ritmo. Tutto dipenderà dai grandi protagonisti: Osimhen, Ibrahimovic, Ronaldo e i tanti della Lazio. L’Atalanta ha il campionato più semplice: anche ieri in dieci ha fatto la partita, secondo me tolta l’Inter è la squadra più continua e meritevole. Ieri ha avuto la possibilità di vincere e ho visto Gasperini furioso: ha ragione, ma ha avuto occasione di vincere”.