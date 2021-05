Matteo Marani, negli studi di Sky Sport, ha lodato l’opera di Pioli e ha auspicato la sua conferma dopo l’arrivo in Champions League:

Pioli è un grande allenatore che lavora in un ambiente sano come quello di Milanello e che ieri ha stravinto tatticamente una partita fondamentale. Il Milan ha dimostrato di essere una squadra vera una volta di più, con un grande spirito e la capacità di affrontare ogni difficoltà. La Champions League sarebbe il giusto premio sia per Pioli che per la società.