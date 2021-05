Marani su Donnarumma: “La sua volontà era un’altra. A pagarne le conseguenze sarà il giocatore

Il giornalista Matteo Marani intervistato da Sky Sport, torna a parlare di Donnarumma. Questo il suo pensiero: “Bisogna vedere dove Raiola piazzerà Donnarumma. Abbiamo capito che l’agente decide del suo futuro e il Milan, stanco e stufo, ha scelto un nuovo portiere dopo il ricatto morale dell’agente del giocatore. Non capisco perchè bisogna pagare una commissione ad un agente di 20 milioni. Il giocatore non è del Milan ma di Raiola anche se l’agente non ha una squadra federata. L’unica incongruenza di Donnarumma l’ho ravvisata nel comportamento, che era propenso alla permanenza al Milan, e la volontà effettiva che è stata poi un’altra. Ora però a pagarne le conseguenze è solo il giocatore“