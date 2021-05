Florian Thauvin è da tempo un obiettivo del Milan. Il fantasista francese lascerà l’Olympique Marsiglia a parametro zero il prossimo giugno, e la dirigenza rossonera ha provato a convincerlo a trasferirsi a Milano.

Scelta a sorpresa

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.com Thauvin potrebbe aver deciso la sua prossima destinazione. Il francese potrebbe trasferirsi a giocare in Messico, con la maglia del Tigres. I messicani, finalisti dell’ultimo mondiale per club e sconfitti dal Bayern Monaco, hanno come loro uomo simbolo un altro francese, Gignac. Potrebbe sfumare quindi uno dei primi obiettivi del Milan per la prossima stagione, Maldini e la dirigenza tutta devono rituffarsi sul mercato per trovare le giuste occasioni per puntellare la squadra di Stefano Pioli.