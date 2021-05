Milan-Benevento: torna Ibra, in campo anche Romagnoli

Il Milan si prepara ad affrontare il match contro il Benevento in programma questa sera ore 20:45 a San Siro. La partita è fondamentale in chiave Champions League, a causa dello scarso rendimento nelle ultime giornate il club rossonero è sprofondato al quinto posto in classifica, a pari punti con Napoli e Juventus.

Nelle ultime giornate l’assenza più pesante è stata quella di Zlatan Ibrahimovic, con Pioli che più volte si è lamentato della mancanza di cattiveria sotto porta. Questa sera tornerà finalmente in campo, pronto a trainare il Milan verso un posto in Champions League.

Secondo la Gazzetta dello Sport l’allenatore rossonero si affiderà alle certezze, senza stravolgere la formazione. Quindi tutto invariato, le uniche novità sono il ritorno di Ibra e la presenza nella linea difensiva del capitano Alessio Romagnoli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.