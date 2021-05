Importanti indiscrezioni di mercato sul giocatore del momento in casa Milan, Brahim Diaz. Come riporta il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, tra Milan e Real Madrid inizieranno a brevi i colloqui per il talento spagnolo. Il calciatore vorrebbe restare al Milan e qualora il Real Madrid non fosse disposto a cederlo a titolo definitivo, il Milan prolungherebbe il prestito per un’ altra stagione.