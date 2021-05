Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, oggi ci sarebbe stato un incontro tra un gruppo di tifosi del Milan e Gianluigi Donnarumma all’esterno di Milanello caratterizzato da un clima molto acceso. La richiesta dei tifosi al portiere rossonero sarebbe stata quella di non scendere in campo nella prossima partita contro la Juventus in caso di non rinnovo entro i prossimi 7 giorni.