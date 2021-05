In casa Milan il rinnovo di Kessié è una priorità: la situazione

L’edizione odierna di Tuttosport analizza la situazione legata al rinnovo di Franck Kessié con il Milan, sottolineando come i rossoneri, dopo l’alleggerimento del monte ingaggi dovuto alla separazione con Donnarumma, possano trattare i prossimi rinnovi con più elasticità.

Il centrocampista ex Atalanta rappresenta un punto di riferimento inamovibile all’interno dello scacchiere tattico di Stefano Pioli, motivo per il quale si cercherà di blindarlo al più presto. L’ultima volta che le parti si sono incontrate c’era una distanza di non poco conto ma comunque non incolmabile (5 milioni di euro la richiesta del calciatore), soprattutto considerando che la permanenza di Kessiè, in casa Milan, è una vera e propria priorità.