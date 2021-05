Milan, tutti i numeri di una stagione da record

La stagione appena conclusa, sarà ricordata per i 79 punti che sono valsi il secondo posto e di conseguenza la qualificazione alla prossima Champions League dopo 8 anni di assenza. Ma non è tutto. Il Milan in questo campionato ha inanellato una serie di record che impreziosiscono ancora di più il proprio campionato.

VITTORIE IN TRASFERTA: Sono ben 16 le vittorie ottenute in trasferta su 19 partite disputate. Record per la serie A.

GOL PIU’ RAPIDO: Il 20 dicembre scorso a Reggio Emilia contro il Sassuolo, è di Leao il gol più veloce della storia della serie A. 6′ 76” sono serviti all’attaccante portoghese per portare in vantaggio il Milan. Partita vinta dai rossoneri per 2-1.

MAGGIOR NUMERO DI DRIBLING RIUSCITI: Theo Hernandez con 73 dribbling è il calciatore che detiene questo record.

SQUADRA PIU’ GIOVANE: Con i suoi 24 anni e 375 giorni di media, quella del Milan è stata la rosa più giovane del campionato.

NUMERO DI LEGNI COLPITI: Sono 24 i legni (pali e traverse) colpiti in un solo campionato. Primato per la serie A.

NUMERO DI RIGORI: dopo la sfortuna dei legni colpiti, un po’ di fortuna con i 20 rigori conquistati. Per fortuna non si intende che non ci fossero, anzi. Resta il numero di rigori più alto assegnato in un solo campionato.