Milan TV – Kjaer: “Tanta soddisfazione. Abbiamo fatto un percorso incredibile. Tifosi? Sono speciali”

Simon Kjaer ai microfoni di Milan TV nel post partita: “C’è tanta soddisfazione. Un anno e mezzo di lavoro con tante cose in mezzo. Raggiungere questo traguardo è stata una cosa incredibile. Abbiamo fatto bellissime cose e queste partite hanno dimostrato la nostra forza. Ricorderemo tutti questo giorno”.

L’importanza dei tifosi: “Stasera c’era tutto da vincere o tutto da perdere. Arrivati a 32 anni, dopo 15 anni di calcio professionistico, è per queste partite che si gioca a calcio. Ringrazio tutti i tifosi. La presenza a Milanello oggi è un qualcosa che mi ricorderò tutta la vita. Sono stati speciali”

Quanto hai dato al Milan: “Del mio impatto lascio agli altri le valutazioni. Sono venuto qua per dare una mano alla squadra, dentro e fuori dal campo. Il percorso che abbiamo fatto è incredibile e dopo 7 anni tornare in questa competizione è bellissimo per noi e per i tifosi”