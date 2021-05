Milan e Roma su Vlahovic: la Fiorentina prende le contromisure

19 gol in campionato e caratteristiche da attaccante moderno: Dusan Vlahovic attira gli interessi della Roma ma anche e soprattutto del Milan. Come vi abbiamo già raccontato, l’interesse per il numero 9 vuole arriva anche dall’estero. Secondo Sky Sport, la Fiorentina sta prendendo le contromisure.

COMMISSO VUOLE RINNOVARE IL CONTRATTO

Il girone di ritorno sta dimostrando una crescita esponenziale e costante del classe 2000. Tra il serbo e la società viola c’è un buon rapporto, e Rocco Commisso vuole godersi ancora la sua prima punta, il suo top player.



La Fiorentina vuole rinnovare il contratto di Vlahovic, ora in scadenza nel 2023, per allontanare con forza le tentazioni del mercato.