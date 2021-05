Dagli Stati Uniti arriva un’importante notizia in chiave mercato. ESPN riporta che il Milan sarebbe in trattativa con il Manchester United per acquistare a titolo definitivo Diogo Dalot. Rientrato a Manchester dal prestito secco, le prestazioni del terzino portoghese sono state molto apprezzate dal club rossonero che sarebbe disposta ad acquistarlo a titolo definitivo. Costo dell’operazione 17 milioni di euro.