Mkhitaryan, a breve la decisione sul suo futuro: il Milan osserva

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan continua ad essere in bilico. L’armeno non ha ancora dichiarato la volontà di esercitare l’opzione per il rinnovo automatico del contratto con la Roma, e potrebbe dunque liberarsi a parametro zero.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, le prossime 48 ore saranno di riflessione per l’ex Arsenal: una fumata bianca non è così scontata. Nelle settimane passate il giocatore è stato accostato anche al Milan, che sta osservando l’evolversi della situazione e potrebbe fare un tentativo in caso di mancato accordo coi giallorossi.