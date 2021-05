L’ex allenatore di Tottenham, recentemento esonerato José Mourinho al Times ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti in merito al suo passato nerazzurro, lasciando un pizzico di amarezza nei tifosi nerazzurri. Il tecnico portoghese ha infatti detto: “Con l’Inter ho vinto tutto, c’è un affetto speciale. Ma se un giorno dovessi andare in Italia e allenare una società rivale, non ci penserei due volte. Ho un modo molto professionale di valutare le cose e mi sento bene con me stesso”.