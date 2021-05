Nainggolan risponde a un tifoso rossonero: “Come fanno a vincere se non tirano in porta?”

Il calciatore del Cagliari Radja Nainggolan, è di nuovo finito protagonista sui social per aver risposto ad un utente che criticava il Cagliari di aver messo in campo contro il Milan “la prestazione della vita”, insinuando che qualora avessero giocato sempre così la salvezza sarebbe stata raggiunta da mesi. Il calciatore belga ha risposto in maniera molto diretta, citando la prestazione rossonera come incapace di creare pericoli alla retroguardia sarda. Queste le parole utilizzate: “Come fanno a vincere se non tirano in porta?”.

Di seguito lo screenshot della discussione del tifoso rossonero e il centrocampista belga: