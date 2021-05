Parla Shevchenko: “Il Milan è sempre nel mio cuore, mi piacerebbe allenarlo”

Andriy Shevchenko, attuale ct dell’Ucraina è interventuo ai microfoni della trasmissione Radio Anch’io Sport, in onda sulle frequenze di Radio Rai. Tra i tanti temi toccati, che vertono principalmente su Euro 2020, in cui la sua nazionale dovrà affrontare nel proprio girone l’Olanda, l’Austria e la Macedonia, l’ex attaccante rossonero ha parlato anche di Milan.

Parole al miele per Pioli e per il lavoro fatto in questa stagione:“Credo che abbia fatto un ottimo campionato e Pioli è stato fantastico nella gestione del gruppo. Le vittorie contro Juventus, Torino e Atalanta sono state molto importanti, i rossoneri hanno raggiunto l’obiettivo e ora possono fare un buon mercato in preparazione della prossima stagione”.

Diplomatico su Donnarumma, pur non condividendo la scelta di lasciare il Milan:“Ognuno è libero di fare le proprie scelte. È un ragazzo giovane, la sua carriera è appena cominciata e ha fatto molto bene al Milan. Secondo me poteva restare per raggiungere risultati ancora più importanti come la vittoria dello scudetto, poi magari sarebbe potuto andare via in futuro”.

Resta aperta nel suo futuro l’ipotesi di sedersi, un giorno, sulla panchina rossonera“È uno dei miei obiettivi ma ora sono concentrato sulla Nazionale. Abbiamo fatto un bellissimo progetto e vogliamo fare un buon risultato. Poi mi piacerebbe allenare una squadra di club, un altro step della mia carriera. Il Milan è sempre nel mio cuore e l’Italia è la mia seconda patria. Mi piacerebbe”. Uno scenario, quest’ultimo, che fa sognare ad occhi aperti tutti i tifosi del Diavolo.