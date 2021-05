Per la prossima stagione, il Milan punta ad intervenire in attacco con una punta che possa far rifiatare Zlatan Ibrahimovic. Tra i nomi fatti, trova conferme quello di Tammy Abraham del Chelsea.

Il talento inglese non è mai entrato in sintonia con Tuchel, e potrebbe lasciare al termine della stagione. Forte anche la concorrenza del West Ham, ma i rossoneri ci pensano seriamente. A riportarlo è il Daily Mail.