Pioli a Milan Tv: “Siamo delusi, domenica ci giochiamo tutta la stagione”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan Tv dopo il pareggio di questa sera contro il Cagliari.

Le sue parole: “Sicuramente le difficoltà nel corso della partita ci hanno fatto perdere concentrazione, abbiamo provato ad essere squadra fino alla fine. Il Cagliari ha fatto la sua partita, purtroppo non abbiamo trovato lo sguizzo giusto per passare in vantaggio. Stasera andiamo a casa con grande delusione, abbiamo un obiettivo prestigioso e domenica ci giochiamo tutta la stagione, avremo l’ambizione giusta per fare una grande partita.”