Pioli a Milan TV: “Stasera ci siamo avvicinati alla partita perfetta. Ora testa al Torino. Che emozione i nostri tifosi. “

Ai microfoni di Milan TV, mister Stefano Pioli commenta la grande vittoria nel big match contro la Juventus: “Ho sempre pensato che non esistono partite perfette. Stasera ci siamo avvicinati per qualità spirito e attenzione. Vittoria importantissima che voglio dedicare ai nostri tifosi che stamattina come tutto l’anno ci hanno dato una spinta importante. Emozionante. Dobbiamo essere già concentrati per la partita di mercoledì”.

La scelta di Brahim Diaz e la sua prestazione: “L’abbraccio è per tutti i giocatori. Brahim è un ragazzo di qualità e sensibiltà. Ricorda il giovane Pioli. Si incupisce quando sa che non gioca. Importantissimo il suo gol a fine primo tempo“.

Le condizioni di Ibrahimovic: “Zlatan non ha giocato al 100 % ma non voleva mancare. Ha sentito fastidio al ginocchio. Giochiamo subito mercoledì e dobbiamo recuperare tutte le energie perché sarà una partita più difficile di quella di oggi“.

Il cambio di assetto tattico: “Noi cerchiamo di avere una strategia per tutte le partite. In base a questa strategia scegliamo i giocatori giusti. Bello vedere che quando chiami i giocatori in causa si fanno trovare pronti. Questo gruppo non ha mai fatto mancare disponibilità e senso di appartenenza. Sta raschiando il barile per portare a casa qualcosa a fine anno”.