Pioli: “Buone sensazioni da questa vittoria, possiamo chiudere bene la stagione”

Pioli ai microfoni di Dazn ha analizzato la vittoria di questa sera contro il Benevento, le sue parole:

“Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte. Non possiamo permetterci di non collaborare, stasera ho visto delle buone situazioni. Non vincere stasera sarebbe stato negativo, ma non abbiamo avuto timore di muovere la palla. Dobbiamo essere più solidi nelle marcature e nelle posizioni. Abbiamo tutto il supporto per finire bene questa stagione.”

Su Ibra: “Ibra un campione, fa crescere il valore dei suoi compagni, non averlo per parecchio tempo ci ha penalizzato. Non dare punti di riferimento può essere un vantaggio, Zlatan ha un’intelligenza calcistica evoluta. “

Su Çalhanoğlu: “Çalhanoğlu non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale, sta trovando quella consapevolezza che in passato non aveva.”