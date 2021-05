SkySport ha riportato le parole di Pioli alla squadra dopo l’impresa dello Juventus Stadium. Ecco le sue parole.

PIOLI E IL DISCORSO ALLA SQUADRA

Come riporta Sky Sport, il tecnico del Milan avrebbe subito dato la carica ai suoi in vista di match altrettanto importanti. L’allenatore ha detto ai rossoneri che non è stato fatto ancora nulla, e che bisogna concentrarsi subito sul Torino.

La vittoria di ieri è senz’altro un importante passo per la Champions, ma mancano ancora tre partite.