Pioli: “Lo abbiamo meritato, giocando mezzo campionato senza Zlatan”

Stefano Pioli ha parlato raggiante ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria a Bergamo che porta il Milan in Champions League:

“Abbiamo raggiunto la Champions perché lo abbiamo meritato. Abbiamo fatto tutto il campionato ai vertici, era giusto che finissimo al secondo posto ma bisognava dimostrarlo. Sono davvero emozionato, felice, e devo ringraziare il club che ci ha fatto lavorare in maniera eccezionale.

Ringrazio Il mio staff, io sembro equilibrato ma non sono facile da gestire, i miei giocatori e i tifosi che oggi ci hanno ancora ricordato quanto è bello indossare questa maglia.

Kessié? Mai come questa sera voglio valorizzare il lavoro di tutto il gruppo, non finirò mai di ringraziare i giocatori che hanno giocato meno -i vari Krunic, Gabbia, Kalulu, Diaz- e che non hanno mai mollato. Franck ovviamente ha fatto una super stagione ma devo ringraziare tutto il gruppo, l’aria di Milanello è stata bellissima tutto l’anno.

Il gruppo? Abbiamo giocato con Zlatan 19 partite su 38, togliamo il loro campione alle altre squadre del campionato…vediamo cosa riescono a fare. Questo gruppo ha fatto qualcosa di meraviglioso e il club, lo ripeto, ci ha tutelato.

Ho sempre pensato positivo ma questa settimana ho avuto anche altri pensieri: “Se arriviamo quinti, chissà che estate complicata che ci aspetta”.

Perché le difficoltà in casa? Credo che probabilmente non abbiamo fatto molti 1 vs 1 nell’ultima quarti di campo. Se le squadre si chiudono devi saltare l’uomo, e ci è mancata qualche giocata individuale. In trasfeta invece abbiamo trovato qualche spazio in più, e andare in vantaggio ci apriva ancora più spazi.

Sono sicuro che questa squadra con l’apporto dei tifosi quest’anno sarebbe cresciuta molto.