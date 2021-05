La panchina di Pioli è salda, anche in caso di mancata qualificazione in Champions League

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione legata al futuro della panchina del Milan. Infatti, secondo la rosea, la panchina di Stefano Pioli non starebbe traballando e tutti i vertici del club rossonero riconoscono la qualità del lavoro del tecnico ex Lazio da quando è arrivato a Milano.

Soprattutto per questo, anche in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, Stefano Pioli dovrebbe comunque essere l’allenatore del Milan anche per il prossimo anno. L’arrivo tra le prime quattro gli garantirebbe comunque un peso specifico maggiore all’interno degli equilibri del club e rimane il vero obiettivo della stagione.