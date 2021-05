Raiola: “Ibra? Se fosse andato al Real Madrid, oggi ci giocherebbe ancora”

Mino Raiola, intervistato da As, ha risposto ad una domanda riguardante le differenze tra Barcellona e Real Madrid coinvolgendo Zlatan Ibrahimovic. Le parole:

“Secondo me se Ibra fosse andato al Real Madrid, oggi ci giocherebbe ancora. Perché? Zlatan non si forma sulla forza di una filosofia, ma su quella di un grande giocatore come Benzema, Cristiano Ronaldo, Di Stéfano o Puskas. Sono formati sul talento puro mentre il Barçellona su una filosofia, su un’idea del gioco a cui tu o io potremmo partecipare se ti mettessero in quel sistema. Un’altra differenza, per me, è che il Real ha lasciato partire Ronaldo. Il Barcellona non ha lasciato andare Messi, perché era fondamentale per la loro filosofia”.