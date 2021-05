Retroscena su Donnarumma: biennale da 7 mln più uno di bonus e clausola rescissoria da 20 mln senza Champions

L’ormai quasi ufficiale arrivo di Mike Maignan, ha delineato il futuro di Gianluigi Donnarumma che sarà lontano da Milano. Secondo quanto riferisce Sky però il Milan ha cercato in tutti i modi di far prolungare il contratto del giovane portiere rossonero, presentando l’ultima offerta con un biennale da 7 milioni di euro netti più uno di bonus, in aggiunta una clausola rescissoria da 20 milioni in caso di mancata qualificazione del Milan in Champions League. Non si è arrivati a parlare della commissione di Raiola, il quale ha continuato a chiedere 12 milioni di euro per il suo assistito. Un mese fa il Milan ha capito che la strada per il rinnovo di Gigio era davvero in salita e quindi ha virato sul 25enne francese.