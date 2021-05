Rinnovo Calhanoglu in stand-by: il Milan non modificherà l’offerta

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan con il “caso” Donnarumma avrebbe voluto dare un chiaro messaggio anche ad Hakan Calhanoglu.

Il numero 10 rossonero ha un’offerta dall’Al-Duhail da 8 milioni di euro a stagione.

Ad oggi il turco non si è ancora sbilanciato e la questione rinnovo rimane in stand-by anche a causa del fatto che il giocatore dice di volersi concentrare per l’Europeo che giocherà con la maglia della sua Turchia.

Il Milan, però, non ha intenzione di giocare al rialzo e non modificherà la sua offerta.