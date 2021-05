Le prestazioni del difensore di proprietà del Chelsea, Fikayo Tomori, hanno convinto la dirigenza rossonera a riscattarlo.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’operazione andrà in porto solo se il Milan riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions League.

Il prezzo fissato dai Blues è di 28 milioni di euro, non si accettano sconti. Il Milan in caso di qualificazione avrà la disponibilità economica per concludere l’operazione.