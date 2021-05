Dopo la turbolenta nottata di calciomercato in cui è stato annunciato Mike Maignan, il prossimo numero 1 del Milan la questione sul futuro di Gigio Donnarumma sembra ormai segnata: è rottura. A commentare ed esprimersi sulla questione, il politico Matteo Salvini che su Twitter ha espresso il suo parere: “Donnarumma lascia il Milan? Buona fortuna a lui e Raiola, ce ne faremo una ragione. L’amore per la maglia non ha prezzo”.

