Sansone: “Ce la metteremo tutta, non voglio che la Juventus vada in Champions”

Avversario della Juventus questa sera, Nicola Sansone, attaccante del Bologna, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn.

Tra gli argomenti toccati, il giocatore ha detto la sua anche sulla lotta per il quarto posto, che vede ancora protagoniste Juventus, Milan e Napoli. In particolare, il numero 10 ha dichiarato che la squadra di Mihajlović farà di tutto per negare ai bianconeri la qualificazione in Champions League: “Premetto che non sono più tifoso milanista. Da quando ho esordito fra i professionisti, non tifo più una squadra. Quando ero piccolo simpatizzavo per le squadre di Milano, mai per quelle di Torino. Ce la metteremo tutta, non voglio che la Juventus vada in Champions“.