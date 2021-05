Durante il programma radiofonico Maracanà su TMW Radio, il noto giornalista Mario Sconcerti, ha così commentato il momento del Milan: “Ha tanta qualità. Ed è finita la dipendenza da Ibra. La sua presenza è servita per farlo crescere, ora può andare anche da solo. Mi intriga molto Diaz, che in questo finale sta facendo la differenza. Per me ora è importante quanto Ibrahimovic”.