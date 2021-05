SM – Duro comunicato contro Donnarumma da parte di un gruppo della tifoseria rossonera

La vicenda di Donnarumma ha lasciato l’amaro in bocca a tutto il popolo rossonero. In primis ai tifosi, che lo hanno già perdonato una volta e lo hanno incensato fino alla fine. Questo è uno dei motivi per cui, i ‘Black Devil’, un gruppo organizzato della tifoseria milanista, ha rilasciato un comunicato relativo alla questione.

“Chi predilige il ricatto economico barattandolo con i sentimenti di milioni di tifosi, oltremodo umiliando la storia di questa gloriosa società” si legge – “Non è degno di far parte della nostra famiglia, che tra l’altro risulta essere una delle più prestigiose al mondo. Per questo motivo deve esser allontanato immediatamente. Nessuna pietà per i mercenari. Chiediamo d’altro canto alla società AC MILAN maggior attenzione sulle tempistiche dei rinnovi, per non replicare quanto appena accaduto.”