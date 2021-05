SM LIVE – Pioli: “Chi vince domani ha molte possibilità di andare in Champions. Donnarumma è motivato”

Salve gentili lettori e lettrici di SpazioMilan: oggi seguiremo la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Juventus-Milan, match fondamentale per raggiungere l’obiettivo Champions League.

Sulla partita di domani: “Ci deve essere utile il percorso che abbiamo fatto. Dobbiamo dimostrare di essere maturi, capire i momenti della gara e leggere le situazioni. È la partita più importante della stagione, l’abbiamo preparata nel miglior modo”.

Se è decisiva per la Champions: “Chi vince ha grandi possibilità di andare in Champions, ma a prescindere dal risultato non sarà finita lì. Ci sarebbero ancora 9 punti, ma vogliamo concentrarci solo su domani. La Juve ha caratteristiche importanti, per ottenere un grande risultato occorre fare un grande sforzo”.

Sull’importanza di Ibrahimovic: “La sua importanza è evidente. Credo che non sia un giocatore solo a vincere una partita, dobbiamo cercare di essere dentro la partita. Siamo la squadra che tira di più da fuori area, ma quella che segna di meno”.

Su Donnarumma: “In questo momento tutti noi abbiamo solo un obiettivo. Abbiamo formato un gruppo di giocatori che hanno sempre sudato per questa maglia e la suderanno ancora aldilà di quello che succederà in futuro. Se ci ho parlato? Abbiamo parlato del match di domani, di come dobbiamo interpretare la gara, lui come tutti è motivato “.

Se la squadra sta bene: “Sì, le nostre motivazioni sono al massimo e abbiamo la giusta energia”.

Su Brahim Diaz: “Credo che sia importante attaccare con tanti giocatori. Gli allenamenti servono a preparare le partite e cercherò di trovare la soluzione migliore”.

Su cosa si aspetta dal Milan domani: “Chi ci crede può ottenere tutto. Noi ci crediamo perché siamo una squadra forte. Sappiamo e conosciamo le qualità dell’avversaria. Vogliamo sfatare il tabù”.

“Noi siam partiti con un obiettivo: migliorare dopo la scorsa stagione . Nel girone di andata abbiamo raggiunto molti record, tutto quello ci è servito per arrivare qua nonostante il calo che abbiamo avuto. pensiamo a fare bene e basta”.

Su Chiesa: “Teniamo conto delle caratteristiche degli avversari, dunque cerchiamo di trovare le migliori soluzione per farci trovare pronti”.

Sul match col Benevento: “Se vuoi giocare un calcio efficace devi muoverti tanto e farlo bene e col Benevento abbiamo fatto così. Questo dev’essere anche il nostro obiettivo per la partita di domani”.

Se potrebbe essere la partita della svolta: “È così, sarà determinante per il nostro momento. Ho visto una squadra pronta mentalmente per questa gara”.

Sui cambi: “È molto importante avere tutti a disposizione, è un aspetto positivo per la gara di domani”.