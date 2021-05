Stagione finita per Ibrahimovic, che ora teme per l’Europeo con la sua Svezia

Come rivelato da Tuttosport, il campionato di Zlatan Ibrahimovic, dopo l’infortunio al ginocchio subito nella gara contro la Juventus, può considerarsi finito.

Per lo svedese sono previsti nuovi controlli a breve, molto probabilmente con il supporto di Volkar Musahl, il medico che si occupò dell’operazione di Ibrahimovic dopo la rottura del legamento ai tempi del Manchester United. L’intento dell’attaccante rossonero è quello di recuperare la condizione in vista degli impegni della Svezia nel prossimo Europeo, in partenza tra un mese circa.