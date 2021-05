Testa all’Atalanta: vale come una finale

“Brivido Milan“. Così la Gazzetta dello Sport odierna sulla situazione attuale in casa Milan.

La battuta d’arresto contro il Cagliari pesa, eccome se pesa, soprattutto psicologicamente. I rossoneri si complicano la vita, ma c’è ancora speranza per raggiungere l’agognato “posto Champions”.

Non sarà di certo una passeggiata, dato che bisogna andare a Bergamo, contro un’Atalanta già qualificata in Champions League ma pur sempre difficile da affrontare.

Sarebbe un peccato, dopo un’ottima stagione, non riuscire ad arrivare tra le prime quattro. Ciò che più è sicuro è che la lotta per l’accesso in Champions sarà bella fino alla fine, ma in casa Milan la preoccupazione è alta. Le pretendenti (Napoli e Juventus) hanno due partite più semplici, ma i rossoneri devono pensare a se stessi.

A Bergamo bisogna andarci con la convinzione di potercela fare. Si, vale come una finale e il Milan, quando si parla di finali, si trova a suo agio.