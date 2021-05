Dopo l’importante vittoria per 2 a 0 contro il Benevento, l’autore del secondo gol, Theo Hernandez, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Abbiamo fatto una grande partita, sono molto contento per la vittoria e per i tre punti. Stiamo crescendo, a volte siamo parsi stanchi ma ora siamo in forma. Vogliamo arrivare in Champions”.

Il terzino francese conclude: “L’esultanza? E’ per un amico di Madrid, l’ho organizzata con Calhanoglu e Saelemaekers”.