Dirigenza al lavoro per riscattare Tomori e trattenere Diaz almeno un altro anno

Archiviato il capitolo Donnarumma, ora la dirigenza del Milan deve lavorare per risolvere questioni legate al futuro di altri, importanti, calciatori di Stefano Pioli.

Come riportato da Tuttosport, due tra questi sono certamente Fikayo Tomori e Brahim Diaz: per il primo la priorità è ovviamente quella di riscattare dal Chelsea il centrale difensivo, che tanto bene ha fatto in questa stagione, con la dirigenza rossonera che cercherà di abbassare le pretese dei blues di 28 milioni di euro. Per il secondo, invece, l’obiettivo di Paolo Maldini è quello di proporre al Real Madrid un nuovo prestito, questa volta con opzione d’acquisto per la stagione 2021-22.