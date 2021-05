AGGIORNAMENTO – Stando a quanto appreso da fonti vicine alla nostra redazione, ad oggi non è ancora stato siglato l’accordo definitivo per il riscatto di Tomori. Una fumata grigia al momento, per un affare che dovrebbe comunque farsi già nei prossimi giorni.

Fikayo Tomori è vicinissimo ad essere a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Stando a quanto riportato da TMW, i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Chelsea e con il difensore per il riscatto.

La cifra era inizialmente fissata a 28 milioni di euro, ma si attendono comunicati ufficiali.