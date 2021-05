Fikayo Tomori è stato uno dei grandi protagonisti del difficile girone di ritorno del Milan. Il difensore inglese, arrivato lo scorso gennaio in prestito dal Chelsea, si è preso la maglia da titolare a suon di ottime prestazioni, scavalcando addirittura capitan Romagnoli. Nonostante qualche partita giocata sotto gli standard abituali, nelle ultime due sfide si è riscattato in maniera fantastica e ha definitivamente convinto il Milan a riscattarlo.

Cosa manca?

Manca, però, un dettaglio. Un dettaglio non da poco, perchè il riscatto di Tomori passa inevitabilmente dalla qualificazione del Milan alla prossima Champions League. Una qualificazione che appare vicinissima per i rossoneri, anche grazie al 3-0 sulla Juventus in cui Tomori è stato grande protagonista. Già domenica, battendo il Cagliari, i rossoneri potrebbero essere matematicamente qualificati. I discorsi con il Chelsea sono al momento fermi ma, come riportato dal Corriere dello Sport, i Blues hanno fissato fin da subito la cifra per il suo riscatto: 28 milioni. Prezzo che il Milan proverà ad abbassare, nonostante sia comunque un prezzo giusto per quanto ha mostrato sul campo Tomori.