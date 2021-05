Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Milan ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Torino: assente Ibrahimovic per distorsione al ginocchio e Tonali per un trauma contusivo al ginocchio.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusano

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite

Attaccanti: Leao, Maldini, Mandzukic, Rebic