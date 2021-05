Lucas Vazquez, esterno del Real Madrid e ultimamente accostato al Milan, ha parlato ai microfoni di The Athletic del proprio futuro. Le sue parole:

“Non so cosa accadrà. I miei agenti stanno facendo un ottimo lavoro per ottenere il massimo per me. Sono fortunato di giocare nel Real Madrid perchè è il club per cui tifavo da piccolo. Sia che cambi maglia o che resti, tiferò sempre per il Real Madrid”