Verso Torino-Milan: Castillejo al posto dello squalificato Saelemeakers. Rebic centravanti

Dopo la splendida vittoria di Torino contro la Juventus, i rossoneri affronteranno l’altra squadra piemontese nell’infrasettimanale. A tre partite dalla fine il destino è tutto nelle mani degli uomini di Pioli che però dovranno fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per le prossime due gare. Al suo posto agirà Rebic da centravanti, autore del bellissimo gol del 2-0 all’Allianz.

Anche Saelemeakers non ci sarà a causa squalifica, con Castillejo che prenderà il suo posto sulla fascia destra. Conferme anche per Diaz e per la coppia difensiva Kjaer-Tomori. Ancora panchina per Tonali, al fianco di Kessie ci sarà Bennacer. Theo Hernandez e Calabria sulle fasce confermati sulle fasce. Di seguito la probabile formazione:

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Diaz, Calhanoglu; Rebic.