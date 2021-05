Zappacosta finisce nel mirino del Milan: possibile duello con l’Inter

Il Milan potrebbe aver trovato il nuovo terzino che dovrebbe sostituire Dalot, destinato al ritorno a Manchester. Il Secolo XIX riporta l’interesse dei rossoneri per Davide Zappacosta, terzino del Genoa in prestito dal Chelsea che in Liguria sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori.

I rossoneri possono far leva sul fatto che l’ex Torino ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e il suo valore di mercato negli ultimi tempi è praticamente crollato. Questo però esclude un prestito, che ovviamente non si potrebbe attuare senza un rinnovo di contratto da parte sua che sembra quasi impossibile: per lui al Chelsea non c’è spazio. Anche l’Inter sembra interessata al difensore.