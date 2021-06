Ag. Ikoné: “Lui al Milan? Piace sicuramente, ma non so se vogliano fare un’offerta per prenderlo”

Andy Bara, agente non solo di Bakyoko e Majer ma anche di Ikoné, ha parlato proprio del presunto interesse dei rossoneri su quest’ultimo:

“Ikonè è un giocatore della nostra agenzia. È molto forte ed è una persona splendida, io credo che in futuro sarà un punto fermo della Nazionale francese. Siamo tutti convinti che farà una grande carriera, non sappiamo ancora dove giocherà nella prossima stagione. Ci sono tante squadre interessate, io credo che entro un mese si sbloccherà il mercato. Ora, con l’Europeo in corso, si fanno le valutazioni ed è tutto fermo”.

Lui al Milan? Piace sicuramente, è un giocatore molto bravo. Ha rapidità e tecnica, può fare al caso di tante squadre di primissimo livello. In questo momento non so se faccia parte di una lista di obiettivi o se hanno intenzione di fare un’offerta per comprarlo. In queste cose, nelle decisioni delle squadre, non entro”.